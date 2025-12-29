Milan-Maignan trattativa per il rinnovo | Juventus e Inter osservano

Il Milan sta lavorando al rinnovo del contratto di Mike Maignan, con trattative in corso ma ancora senza esito definitivo. La volontà del club è di proseguire con il portiere francese, mentre Juventus e Inter monitorano la situazione in vista di eventuali opportunità di mercato. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle negoziazioni tra le parti coinvolte.

Il futuro di Mike Maignan è ancora in bilico. Il club rossonero ha avviato la trattativa per il rinnovo, ma l’accordo non è ancora stato formalizzato. Sullo sfondo restano vigili Juventus e Inter, mentre Massimiliano Allegri spinge per la permanenza di uno dei pilastri tecnici della squadra. Proposta del Milan: situazione contrattuale e il ruolo di Allegri. Il Milan ha avviato i contatti per il rinnovo di Mike Maignan, portiere francese e uno dei punti fermi della squadra rossonera. La proposta del club prevede un prolungamento fino al 2030, con un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi per arrivare a 7 milioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

