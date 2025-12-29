Milan i 5 gol più belli del 2025 | Theo Hernández Rafa Leao e la prodezza di Nkunku

Nel 2025, Milan ha regalato diverse espressioni di talento e tecnica, tra cui cinque gol che si sono distinti per eleganza e precisione. Tra questi, spiccano le realizzazioni di Theo Hernández, Rafa Leao e la spettacolare sforbiciata di Nkunku nel match contro il Lecce. Questi momenti rappresentano alcuni dei migliori esempi di calcio spettacolare vissuti dalla squadra nel corso dell’anno.

La sforbiciata di Christopher Nkunku in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia del 23 settembre è tra i gol più belli del 2025 rossonero. Il video. La sforbiciata di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia del 23 settembre è tra i gol più belli del 2025 rossonero. Ma quanti ricordi con le reti di Theo Hernández - oggi all'Al-HIlal - e Rafael Leão. Ecco il video con la Top 5 dell'ultimo anno solare.

