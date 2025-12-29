Milan gennaio decisivo | stadio equilibri societari e il caso Maignan! Il nuovo anno potrà segnare una svolta totale per il futuro dei rossoneri
Gennaio rappresenta un mese cruciale per il Milan, con questioni aperte su stadio, equilibri societari e il caso Maignan. Le decisioni prese in questo periodo potrebbero influenzare significativamente il futuro del club, determinando sviluppi importanti per la stagione e oltre. È un momento di svolta, in cui il club si prepara a consolidare la propria posizione e a pianificare le prossime mosse strategiche.
Milan, gennaio decisivo su diversi fronti: tra stadio, equilibri societari e il caso Maignan ecco come potrà segnare il futuro rossonero Il 2026 del Milan si apre con diversi nodi ancora da sciogliere a livello societario. Come riportato da Enrico Currò su la Repubblica, il mese di gennaio sarà determinante per chiarire i rapporti di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
