Milan-Como Simonelli | A San Siro alla prima data utile

Il match tra Milan e Como si disputerà a San Siro nella prima data disponibile, come annunciato dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. La decisione è stata comunicata durante un intervento a Radio Anch’io Sport, evidenziando l’intento di garantire una programmazione efficace e rispettosa delle esigenze di entrambi i club. La scelta riflette l’impegno di organizzare le partite nel rispetto delle normative e delle disponibilità degli impianti.

« Milan-Como si giocherà a San Siro alla prima data utile». A parlare è il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. È confermato dunque che il match, valido per la 24esima giornata di campionato in programma nel weekend del 7 e dell'8 febbraio, si disputerà in casa dei rossoneri dopo l'annullamento della trattativa che avrebbe dovuto portato l'incontro in Australia, a Perth. «Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara sarà piazzata il prima possibile, in uno dei mercoledì in cui lo stadio sarà libero dalla Champions League dell'Inter».

