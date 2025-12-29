Milan-Como resta in Italia | sfuma l’ipotesi Perth

La partita tra Milan e Como si svolgerà in Italia, confermando che l’evento rimane nel contesto europeo. L’ipotesi di disputare la sfida a Perth, in Australia, è stata definitivamente abbandonata. La decisione garantisce che l’incontro si svolga nel rispetto delle tradizionali sedi italiane, mantenendo così la programmazione prevista senza spostamenti internazionali.

La partita tra Milan e Como non varcherà i confini europei. L’idea di portare la Serie A in Australia, con la sfida inizialmente programmata a Perth, è ufficialmente tramontata. Il match della ventiquattresima giornata si giocherà regolarmente in Italia. La decisione è maturata dopo settimane di interlocuzioni e valutazioni, concluse con un passo indietro condiviso da tutte le parti coinvolte. Perché salta l’Australia. A rendere impraticabile l’operazione non è stata la mancanza di volontà, bensì un intreccio di vincoli economici, condizioni regolamentari e criticità organizzative emerse nelle fasi finali del progetto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

