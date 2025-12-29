Milan clamoroso | ecco cosa ha sussurrato Allegri a Rabiot

Durante la vittoria del Milan sul Verona, Allegri ha avuto un breve scambio con Rabiot, un momento che ha attirato attenzione. La serata, conclusasi con un pranzo tra Allegri e Andrea Agnelli, ha segnato un episodio particolare nel contesto della stagione rossonera. Un gesto semplice, ma ricco di possibili interpretazioni, che si inserisce in un quadro più ampio di dialoghi e incontri tra figure di rilievo del calcio italiano.

Una scena breve, quasi banale, ma carica di significati. Massimiliano Allegri ha chiuso il 2025 rossonero con il 3-0 del Milan sul Verona e con una serata speciale, culminata in un pranzo-cena insieme ad Andrea Agnelli. L’ex presidente della Juventus era infatti a San Siro, in tribuna, per assistere alla partita, confermando un legame che va oltre il calcio giocato. Quello tra Allegri e Agnelli non è mai stato solo un rapporto professionale, ma un’amicizia nata e cresciuta negli anni della Juventus, quando il concetto di “famiglia” era parte integrante del progetto bianconero. Quel filo invisibile è riemerso in un video diventato virale sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

