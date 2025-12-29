Milan Brocchi | Pulisic è uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere
Cristian Brocchi ha commentato l'apporto di Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, durante la partita contro il Verona, definendolo uno dei giocatori che gli allenatori desiderano sempre avere a disposizione. Pulisic, classe 1998, ha segnato un gol nel recupero del primo tempo, contribuendo al risultato finale di 3-0. Le sue prestazioni continuano a dimostrare il suo valore all’interno della rosa rossonera.
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998, ha sbloccato il risultato in Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro' con un gol nel recupero del primo tempo: il commento di Cristian Brocchi a 'DAZN' su 'Capitan America'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
