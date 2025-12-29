Migranti la Consulta dà ragione al governo | ok allo spostamento dei poteri alle Corti d’appello
La Corte Costituzionale ha confermato che la norma del governo Meloni, approvata lo scorso novembre, sposta alle Corti d’appello la competenza sulle decisioni riguardanti i trattenimenti dei migranti nei centri di accoglienza. La decisione chiarisce che questa modifica non viola la Costituzione, confermando la legittimità dell’operato del governo e della normativa vigente in materia.
Non è contraria alla Costituzione la norma varata dal governo Meloni che nel novembre dello scorso anno spostò dai tribunali alle Corti d'appello la competenza a decidere sui trattenimenti dei migranti nei centri di accoglienza: lo ha deciso la Corte Costituzionale con una decisione depositata oggi. La norma era stata varata dalla maggioranza dopo le ondate di decisioni-fotocopia prese dal tribunale di Roma che avevano annullato, accogliendo i ricorsi dei migranti, i trasferimenti in Albania di una serie di extracomunitari irregolari. A firmare le sentenze era stata tra l'altro Silvia Albano, esponente di punta di Magistratura democratica, da sempre in prima fila nelle battaglie a difesa dei profughi stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
