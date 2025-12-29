La Corte Costituzionale ha confermato che la norma del governo Meloni, approvata lo scorso novembre, sposta alle Corti d’appello la competenza sulle decisioni riguardanti i trattenimenti dei migranti nei centri di accoglienza. La decisione chiarisce che questa modifica non viola la Costituzione, confermando la legittimità dell’operato del governo e della normativa vigente in materia.

Non è contraria alla Costituzione la norma varata dal governo Meloni che nel novembre dello scorso anno spostò dai tribunali alle Corti d'appello la competenza a decidere sui trattenimenti dei migranti nei centri di accoglienza: lo ha deciso la Corte Costituzionale con una decisione depositata oggi. La norma era stata varata dalla maggioranza dopo le ondate di decisioni-fotocopia prese dal tribunale di Roma che avevano annullato, accogliendo i ricorsi dei migranti, i trasferimenti in Albania di una serie di extracomunitari irregolari. A firmare le sentenze era stata tra l'altro Silvia Albano, esponente di punta di Magistratura democratica, da sempre in prima fila nelle battaglie a difesa dei profughi stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, la Consulta dà ragione al governo: ok allo spostamento dei poteri alle Corti d’appello

