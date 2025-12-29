**Migranti | Consulta sì a competenza Corti Appello su convalida trattenimento**

La Corte costituzionale ha stabilito che le Corti d'Appello sono competenti per la convalida del trattenimento dei migranti, come sancito dalla sentenza numero 205 depositata il 29 dicembre. La decisione chiarisce l’ambito di responsabilità delle giurisdizioni superiori in materia di diritto migratorio, contribuendo a definire i ruoli e le procedure in questo settore.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Con la sentenza numero 205 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme del decreto legge n. 145 del 2024, convertito, con modificazioni, nella legge n. 187 del 2024, che hanno spostato la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale dalle sezioni dei tribunali distrettuali specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea alla Corte d'Appello competente per i procedimenti in materia di mandato d'arresto europeo nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica.

