Michele Criscitiello | Il disastro della Nazionale parte dalle serie minori

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e presidente di un club dilettantistico, sottolinea come le difficoltà della Nazionale possano essere attribuite alle scelte nelle categorie minori. Secondo lui, le decisioni riguardanti l’impiego di giovani talenti poco esperti influenzano negativamente il livello complessivo del calcio italiano, creando un effetto a catena che si riflette anche sulla nazionale maggiore.

Il direttore di Sportitalia, presidente di un club dilettantistico: «A noi impongono l’uso di giovani scarsi. Mentre in A se compri un italiano serve la fideiussione. Gravina lasci» Ormai sembra diventato un disco rotto che appassiona milioni di italiani. La Nazionale di calcio perde o fa una figuraccia e per una settimana, solitamente quella in cui il campionato è fermo, non si parla d’altro, cercando di scovare l’origine del problema. Poi tutto torna a tacere e senza capire che il fallimento della Nazionale non è la causa, ma l’effetto che finisce per nascondere problemi molto più profondi e strutturali che da anni affliggono il calcio italiano. 🔗 Leggi su Laverita.info

