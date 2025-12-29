Mia figlia sta bruciando Incendio spaventoso le urla della madre | il dramma a soli 13 anni

Un incendio ha devastato una casa a Hamstreet, nel Kent, provocando il coinvolgimento di una ragazza di 13 anni. La madre, visibilmente sconvolta, ha gridato chiedendo aiuto mentre le fiamme si propagavano. L’evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la gravità di un dramma che ha colpito una famiglia e il quartiere.

Una mamma terrorizzata che urla “ mia figlia è dentro ” mentre le fiamme divorano una casa: è questa l’immagine straziante dell’ incendio mortale di Hamstreet, nel Kent, che ha scosso la comunità locale nella tarda mattinata di domenica. Il rogo è divampato poco dopo mezzogiorno in una abitazione bifamiliare di nuova costruzione in White Admiral Way, richiedendo l’intervento immediato di sette autopompe dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’intero edificio in pochi minuti. Il bilancio è tragico: una bambina di circa 13 anni è stata dichiarata morta sul posto, mentre un’altra bambina e un adulto sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mia figlia sta bruciando”. Incendio spaventoso, le urla della madre: il dramma a soli 13 anni Leggi anche: Rogo spaventoso, morta una bimba di soli 6 anni. Dopo il dramma, la scoperta: “Com’è esploso l’incendio” Leggi anche: "Il ciclo della luna, la mestruazione: domande, dubbi. Percorso madre-figlia 9/13 anni e incontri per i genitori" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le ragazze non volevano uscire con lui. Succede. Ma lui reagiva bruciando le loro auto e pure quelle dei morosi e dei parenti più stretti. E così faceva con chi gli stava più antipatico, magari per uno sgarro, un torto o una rispostaccia subita. Nessun complottis - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.