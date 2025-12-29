Mia figlia non ha la bronchite voglio un altro medico Lite tra mamma Catherine e l' assistente sociale | No c’è già una diagnosi

Un episodio tra una madre e un assistente sociale ha messo in evidenza divergenze sulla diagnosi di una bambina di otto anni, ricoverata a Vasto. La discussione riguarda l’identificazione clinica, con la madre che chiede un secondo parere e le autorità che insistono sulla diagnosi di bronchite con broncospasmo. La vicenda riflette le tensioni tra famiglia e istituzioni nel contesto di un caso sanitario complesso.

Palmoli (Chieti) – Bronchite con broncospasmo non curata. È su questa diagnosi, fatta sulla sorellina maggiore di 8 anni al momento dell'ingresso nella comunità protetta di Vasto, il 20 novembre scorso, che si è aperta la frattura tra la famiglia del bosco di Palmoli e le istituzioni che stanno seguendo il caso. Catherine Birmingham, la mamma dei tre bimbi, ha fatto richiesta formale di uno specialista della clinica pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti che entri nella casa protetta a visitare la figlia. Attraverso i suoi legali, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, avrebbe voluto un parere esterno sulle condizioni di salute dei suoi tre figli.

