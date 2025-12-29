Mi hanno strappato i capelli e presa a pugni | vi raccontiamo le aggressioni agli avvocati triestini

Negli ultimi tempi, gli avvocati triestini sono stati vittima di aggressioni violente, un fenomeno che desta preoccupazione. Questi episodi evidenziano le difficoltà e le minacce che professionisti del settore devono affrontare quotidianamente. La situazione solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto nei confronti di chi svolge un ruolo fondamentale nella tutela della giustizia e dei diritti dei cittadini.

“È un mestiere per persone senza alcun problema a dormire la notte o con del pelo sullo stomaco, e che a fronte di un onorario mettono da parte ogni morale o principio”, è uno dei commenti apparsi sui social dopo un grave fatto di cronaca e rivolto alla categoria degli avvocati, che sempre più. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

