Un giovane di 26 anni di Crema è stato vittima di un'aggressione durante la quale è stato colpito, rapinato e privato delle scarpe. L’incidente, avvenuto nel centro cittadino, ha lasciato il ragazzo senza denaro e senza calzature, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona. Questo episodio evidenzia la necessità di una maggiore attenzione e di misure preventive per tutelare i cittadini.

Crema (Cremona) – “ Mi ha preso a pugni, ha preteso tutti i soldi e poi mi ha tolto persino le scarpe, forse per evitare che andassi troppo presto a dare l’allarme”. Rapina all’alba, ieri mattina intorno alle sei a Crema nei pressi del nuovo rondò di via Gaeta, in uscita dal sottopasso e vicino al grande parcheggio del supermercato Famila. Soccorso all’alba. Un giovane di 26 anni ha chiamato il 112 per denunciare una rapina e ha atteso ambulanza e forze dell’ordine nei pressi della vicina stazione ferroviaria. Quando sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza della Croce Verde di Crema, il 26enne appariva provato, senza scarpe e con un labbro spaccato e gonfio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Mi ha preso alle spalle, tirato un pugno in faccia e rapinato". Crema, il racconto del 26enne rimasto senza soldi e senza scarpe

