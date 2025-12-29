Mezza Fabo viaggia dall’inferno al paradiso Pazza rimonta Capo d’Orlando si arrende

La partita tra Mezza Fabo e Capo d’Orlando si è conclusa con una sorprendente rimonta, passando dall’inferno al paradiso in soli tre giorni. Dopo un inizio difficile, la squadra lucchese ha saputo reagire, portando a casa una vittoria importante per il campionato. Un risultato che testimonia la determinazione e la capacità di recupero del team, confermando il valore di un successo maturato con impegno e concentrazione.

Lucca, 28 dicembre 2025 – Il miracolo di Natale a Lucca si materializza con tre giorni di ritardo e ha Giorgio Sgobba come Santa Claus, con Lukas Aukstikalnis nei panni del suo fedele aiutante: la Fabo senza Dell'Uomo, Benites e Giombini, e sotto di 20 punti a fine primo quarto, trova il modo di ribaltare l'Orlandina 87-76 e prendersi una vittoria che vale oro. La cronaca. Inizio choc della Fabo che sprofonda sotto i colpi di Contento, Antonietti e Moltrasio. Palermo rientra dagli spogliatoi dopo aver accusato un piccolo fastidio muscolare e guarda il tabellone incredulo: al 10' recita 9-29 per i suoi.

