Metronotte sugli sci Un tempo, l’avvocato con la “A” maiuscola dedicava parte delle sue passioni allo sci, un’attività che richiede attenzione e precisione. Oggi, questa tradizione si evolve in un servizio di sicurezza sulla neve, garantendo sorveglianza e intervento rapido in ambienti montani. La presenza di Metronotte sugli sci rappresenta un impegno concreto per la tutela delle aree sciistiche, unendo professionalità e rispetto per il territorio.

Una volta c'era solo l'avvocato, quello con la "A" maiuscola che tra le grandi passioni annoverava anche lo sci. Gianni Agnelli si faceva venire a prendere in elicottero direttamente nel giardino di Villa Frescot e raggiungeva le vette del Sestriere, dove ad attenderlo c'era un maestro di sci che lo accompagnava sulle piste. Scendeva sulle piste con i suoi Rossignol e la gamba destra – quell'arto maciullato dall'incidente d'auto in Costa Azzurra – chiusa dentro una protezione in cuoio. Una sciata in tutta fretta per poi tornare in ufficio nel pomeriggio. Oggi c'è Giorgio Bortolo Oliva, medesima passione per lo sci da godersi senza compromessi.

