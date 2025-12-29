Metodo Pascale Piange i morti e seppellisce i vivi

Il Metodo Pascale evidenzia le dinamiche complesse tra sentimenti e comportamenti umani, evidenziando come l’odio possa prevalere sull’amore non corrisposto. Attraverso interviste e testimonianze, si esplorano atteggiamenti spesso caratterizzati da freddezza e perfidia, rivelando le profonde implicazioni di tali atteggiamenti nelle relazioni e nelle emozioni. Un’analisi sobria e riflessiva di un tema che mette in luce le sfumature più oscure della natura umana.

Ben sapendo che l'amore spesso non è ricambiato, ma l'odio lo è sempre, è con un sottile piacere, pensando alle conseguenze, che leggiamo certe interviste in cui la dose di perfidia supera il numero delle righe. Quella di Francesca Pascale a tutta a pagina ieri sul Corriere della sera, ad esempio. Ormai è un genere giornalistico. Quello di sfruttare ogni occasione per ricordare qualcuno chessò, Silvio Berlusconi - affinché gli altri non dimentichino te. Incapace di farsi dimenticare come testimonial del Calippo, la Pascale una che con tutto il patrimonio che si ritrova può permettersi di essere sciatta pur sentendosi bellissima per la decima-dodicesima volta quest'anno ha rievocato la relazione piena di gioie con Silvio Berlusconi solo per svelenare dolori sui compagni di Palazzo Grazioli. Francesca Pascale, con rara eleganza, ha dato: del "traditore" a Gasparri, dell'"irrispettosa" a Marta Fascina, dell'"inadeguato" a Tajani ...

Genova piange, per i morti del ponte, per il “metodo” insabbiato: farebbe bene all’Italia ma solo Rixi lo difende - Sette anni fa, la vigilia di Ferragosto, a Genova e non solo, piangevamo una delle più terribili tragedie dell’era moderna in una città metropolitana dell’Occidente sviluppato, prima del Covid, prima ... blitzquotidiano.it

La Regione Emilia-Romagna da’ quasi per fatto l’accordo integrativo con i sindacati dei medici di base, ma Snami, Smi e Fmt formalizzano con una comunicazione formale al governatore Michele de Pascale e al suo assessore alla Sanità Massimo Fabi "disap - facebook.com facebook

