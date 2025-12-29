Il 29 dicembre 2025, a Roma, il meteo si presenta stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi durante tutta la giornata. Le temperature minime e massime si attestano su valori miti, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni atmosferiche sono favorevoli a un clima tranquillo, con assenza di piogge o nebbie di rilievo. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il centro meteo italiano.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi locali sulla Valpadana nessuna variazione al pomeriggio con sole prevalente tornano foschie E nebbie su coste pianure per la fiera e la notte al centro giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio in serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al sud tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi qualche addensamento in più sul Puglia e Sardegna nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque temperature minime in realtà il nord è in calo al centro-sud massimo in generale o ovunque le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 29-12-2025 ore 19:15

