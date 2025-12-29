Meteo Roma del 29-12-2025 ore 06 | 15

Il tempo previsto per Roma il 29 dicembre 2025 alle ore 06:15 mostra condizioni di stabilità, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime sono in lieve calo, senza significative variazioni nel corso della giornata. La giornata si svolgerà con condizioni asciutte e poche nuvole, garantendo un clima tranquillo e stabile. Le previsioni sono fornite dal Centro Meteo Italiano.

meteo en ritrovati raccolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi locali sulla Valpadana nessuna variazione il pomeriggio con sole prevalente tornano foschie E nebbie su coste pianure per la fiera e la notte centro giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio in serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al sud tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con Seregno poco nuvolosi qualche addensamento in più sul Puglia e Sardegna nessuna variazione in serata e nottata con Cherry sereni o poco nuvolosi ovunque temperature minime gli altri al Nord in calo al centro-sud massimo in generale Comunque le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

