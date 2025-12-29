Ecco le previsioni meteorologiche per martedì 30 dicembre a Modena. La giornata sarà caratterizzata da nubi basse e banchi di nebbia che si solleveranno nel corso della mattina. Dalla sera sono previste alcune schiarite. Non sono attese precipitazioni durante il giorno. È consigliabile, comunque, verificare eventuali aggiornamenti prima di programmare attività all'aperto.

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1649m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per martedì 30 dicembre

