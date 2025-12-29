Meteo lunedì | continua il gelo artico sull’Italia

Il meteo di lunedì in Italia sarà caratterizzato da condizioni di gelo artico. Al Nord, prevale il tempo stabile con ampie schiarite su Alpi e Prealpi, mentre in pianura si verificano nebbie, foschie e nubi basse, che possono persistere anche durante le ore diurne lungo il corso del Po. Le temperature rimangono basse e il clima rimane freddo, con condizioni che si manterranno stabili nel corso della giornata.

Al Nord, tempo stabile con sole prevalente su Alpi e Prealpi, nebbie, foschie e nubi basse in pianura, localmente persistenti anche durante il giorno lungo il corso del Po. Centro, sole prevalente con foschie e locali nebbie nottetempo e al primo mattino nelle valli interne. Verso sera nubi in aumento sulla fascia tirrenica. Sud, sole prevalente sui settori peninsulari con nubi in arrivo sull'area tirrenica entro fine giornata. Variabilità sulle Isole con qualche isolata pioggia. Temperature stabili o in lieve calo al Nord. Venti deboli variabili tendenti ad orientarsi da sud entro sera. Mari poco mossi.

