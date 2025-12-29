Meteo le previsioni in Campania per lunedì 29 dicembre 2025

Ecco le previsioni del tempo in Campania per lunedì 29 dicembre 2025. La giornata si presenta generalmente stabile, con condizioni meteo serene soprattutto nelle zone di Avellino, dove il sole sarà prevalente e nessuna pioggia è prevista. Di seguito, i dettagli sulle principali città e le tendenze climatiche previste per questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2731m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2737m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

