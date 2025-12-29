Meteo | inizio settimana con tempo stabile ma freddo e neve a Capodanno
L’inizio della settimana si presenta all’insegna del tempo stabile, seppur caratterizzato da temperature rigide. Per Capodanno, le previsioni indicano la possibilità di neve nelle aree collinari, accompagnata da un clima freddo. Secondo il Centro Meteo Italiano, l’alta pressione che domina la scena atmosferica è centrata sul nord Atlantico, garantendo condizioni di stabilità, ma con un marcato abbassamento delle temperature.
Capodanno con il freddo e possibilmente con la neve in alcune zone collinari. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l’ultimo lunedì dell’anno si presenta con una situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo di alta pressione centrato sul nord Atlantico. Condizioni di tempo stabile in Italia ma con nuvolosità bassa e banchi di nebbia specie su coste e pianure. Nei prossimi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
