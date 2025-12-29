L’inizio della settimana si presenta all’insegna del tempo stabile, seppur caratterizzato da temperature rigide. Per Capodanno, le previsioni indicano la possibilità di neve nelle aree collinari, accompagnata da un clima freddo. Secondo il Centro Meteo Italiano, l’alta pressione che domina la scena atmosferica è centrata sul nord Atlantico, garantendo condizioni di stabilità, ma con un marcato abbassamento delle temperature.

Capodanno con il freddo e possibilmente con la neve in alcune zone collinari. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l’ultimo lunedì dell’anno si presenta con una situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo di alta pressione centrato sul nord Atlantico. Condizioni di tempo stabile in Italia ma con nuvolosità bassa e banchi di nebbia specie su coste e pianure. Nei prossimi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo: inizio settimana con tempo stabile ma freddo e neve a Capodanno

Leggi anche: Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve

Leggi anche: Meteo Abruzzo, tempo stabile fino a lunedì poi pioggia e neve in collina. Capodanno torna il sole

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Verso Capodanno con sole e gelate notturne. Ondata di freddo da San Silvestro (ma senza neve); Meteo: Anticiclone con le ore contate, Svolta gelida in arrivo in Settimana; Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve; Meteo, che tempo farà e dove nevicherà a Natale. Le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo – Bel tempo diffuso in Italia con importanti inversioni termiche, aria più fredda nei prossimi giorni - Avvio di settimana stabile e soleggiato in Italia con temperature sopra la media, ma con gelate notturne su pianure e vallate ... centrometeoitaliano.it