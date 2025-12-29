Meteo Capodanno 2026 in Toscana | San Silvestro con il gelo poi la pioggia

Per il Capodanno 2026 in Toscana, le previsioni indicano un calo delle temperature con gelo durante la giornata di San Silvestro. Nei primi giorni del nuovo anno è prevista anche pioggia e venti sostenuti, in linea con l'ingresso di aria fredda dall'Europa. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per pianificare eventuali spostamenti o celebrazioni.

Repentino calo delle temperature in Italia per questi ultimi giorni del 2025. In arrivo aria fredda a Capodanno, venti sostenuti e possibile maltempo nei primi giorni del 2026

Leggi anche: Meteo, sciabolata artica sull'Italia tra San Silvestro e Capodanno. Temperature gelide, nevicate e incubo nebbia: come si apre il 2026

