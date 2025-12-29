Meteo Campania Capodanno gelido | calo delle temperature prima del maltempo

Le previsioni meteo per la Campania indicano un Capodanno caratterizzato da temperature in diminuzione e venti intensi, preludio a un peggioramento con piogge e maltempo nei primi giorni del 2026. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni climatiche previste in questo periodo.

Meteo Campania: in arrivo un Capodanno freddo con vento e temperature in calo, poi piogge e maltempo nei primi giorni del 2026. La Campania si avvicina alla fine del 2025 con un brusco calo delle temperature atteso tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre. Dopo settimane caratterizzate da valori miti e condizioni stabili, anche la .

