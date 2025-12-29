Meteo addio alle inversioni termiche | arriva l’impulso artico Neve a bassa quota per Capodanno?

L'ultimo periodo ha visto la presenza di inversioni termiche in Toscana, con temperature più miti in quota rispetto alle zone più basse. Tuttavia, un impulso artico si avvicina, portando freddo intenso e possibili nevicate anche a bassa quota per Capodanno. Questo cambiamento climatico influirà sulle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, alterando il quadro delle temperature e delle precipitazioni nella regione.

FIRENZE – Un risveglio dai due volti per la Toscana. La giornata di oggi (29 dicembre) si è aperta con il fenomeno marcato delle inversioni termiche. Mentre in pianura si battevano i denti, in montagna il clima era quasi primaverile. I dati sono eloquenti: nelle vallate si sono toccati i -6,7 gradi a Ortignano (Arezzo) e i -6 a Borgo San Lorenzo. Gelo intenso anche nel pisano (-4,6 a Montopoli) e nel Chianti. Bastava però salire di quota per trovare un mondo opposto: quasi 8 gradi a Volterra, oltre 6 a San Gimignano e valori positivi persino all’Abetone. È l’effetto della compressione dell’alta pressione, che ha schiacciato al suolo l’aria fredda residua del Natale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Meteo in Toscana: arriva il freddo artico, nevicate a bassa quota nel weekend Leggi anche: Neve a bassa quota e ondata di freddo artico in Lombardia, un inverno anticipato: le previsioni meteo fino al weekend Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meteo – Bel tempo diffuso in Italia con importanti inversioni termiche, aria più fredda nei prossimi giorni - Avvio di settimana stabile e soleggiato in Italia con temperature sopra la media, ma con gelate notturne su pianure e vallate ... centrometeoitaliano.it

