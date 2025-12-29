Messicoderaglia treno | almeno 13 morti

Un incidente ferroviario si è verificato nello Stato di Oaxaca, in Messico, causando almeno 13 decessi e numerosi feriti. Il deragliamento parziale del treno è avvenuto domenica mattina, coinvolgendo diverse persone e generando preoccupazione tra le autorità locali. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre si attendono aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente e sullo stato delle vittime.

3.30 In Messico almeno 13 persone sono morte e quasi un centinaio sono rimaste ferite domenica dopo che un treno è parzialmente deragliato nello Stato meridionale di Oaxaca. "A seguito di questo incidente, 139 persone sono fuori pericolo, 98 sono rimaste ferite e purtroppo 13 persone hanno perso la vita", si legge in un comunicato della Marina messicana, che gestisce la linea ferroviaria. La presidente del Messico, Sheinbaum,ha ordinato al segretario della marina di assistere le famiglie dei superstiti.

