Messico treno deraglia e finisce in una scarpata | Almeno 13 morti un centinaio i feriti alcuni gravissimi

Un incidente ferroviario si è verificato nel sud del Messico, vicino a Nizanda, dove il deragliamento di un treno ha causato almeno 13 vittime e circa 98 feriti, alcuni in condizioni gravi. L’evento ha suscitato attenzione per la sua gravità e le conseguenze sulla comunità locale. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e approfondire le cause dell’incidente.

