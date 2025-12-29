Messico | almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento di un treno

Un incidente ferroviario si è verificato nello stato di Oaxaca, in Messico, causando almeno 13 morti e 98 feriti. Il deragliamento di un treno rappresenta un grave episodio che ha coinvolto diverse persone, evidenziando le criticità legate alla sicurezza del trasporto ferroviario nella regione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli dell’accaduto.

Città del Messico, 29 dic. (AdnkronosAfp) - Almeno 13 persone sono morte e 98 sono rimaste ferite ieri in Messico, quando un treno è deragliato nello stato meridionale di Oaxaca. Lo ha dichiarato la Marina messicana, che gestisce le ferrovie del Paese, aggiungendo che 139 persone sono fuori pericolo.

Treno deraglia in Messico, almeno 13 morti e un centinaio di feriti - Il treno, chiamato Interoceanico, collega il Golfo del Messico all'Oceano Pacifico ed è considerato un'infrastruttura strategica per il trasporto di passeggeri e merci nel sud del Paese. ticinonews.ch

