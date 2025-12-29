Messaggi di solidarietà a Gigi D' Alessio ma il furto in casa è una fake news | Qualcuno si è divertito

Gigi D'Alessio ha chiarito di non aver subito alcun furto nella sua casa, smentendo una fake news diffusa sui social questa mattina. L’artista ha precisato che si tratta di una voce infondata, evidenziando come alcune notizie false possano creare confusione tra i suoi fan e il pubblico. È importante verificare sempre le fonti prima di diffondere informazioni personali o sensibili.

Gigi D’Alessio ha smentito una fake news circolata stamattina sui social, che parlava di un presunto furto nella sua abitazione. Secondo le voci diffuse online, alcuni ladri sarebbero entrati in casa del cantautore portando via 80mila euro in contanti e una chitarra che gli sarebbe stata regalata. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

