A Tuglie, il 30 dicembre alle 21, nell’oratorio parrocchiale, si svolgerà

TUGLIE - A Tuglie, martedì 30 dicembre, alle ore 21 nel salone oratorio parrocchiale di Tuglie si terrà "Mescie e Patruni", racconti paesani raccolti da Anna Lena Mercuri: storie di sacrifici e sudore, di rispetto e di educazione. Letture di Antonio Calò, con la partecipazione di Alessandra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - "Mescie e Patruni", racconti paesani di sacrifici e sudore a Tuglie

