Mercato Napoli proposto scambio timido tra Lucca e Castellanos

Il mercato del Napoli si presenta senza grandi movimenti, con nessun giocatore in vendita e nessun ruolo assicurato. Il direttore sportivo Manna ha sottolineato che, sebbene siano state fatte proposte, nessuno è intoccabile. Prima della sfida contro la Cremonese, si prospetta un periodo di attenta valutazione per eventuali scambi o interventi mirati, mantenendo un approccio prudente e orientato alla crescita della rosa.

Nessuno è in vendita, ma nessuno ha il posto garantito, in sintesi sono queste le parole del ds del Napoli Manna sul mercato, prima della sfida contro la Cremonese. Il nome caldo per il mercato di gennaio è quello di Lucca, nei giorni scorsi si sono rincorse voci sull’interesse della Lazio e poi notizie sui club che all’estero che stanno cercando l’attaccante del Napoli, sia in Premier League, sia in Spagna. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia svela di una proposta di scambio per Lucca: «Castellanos è sul mercato, ma il Flamengo non ha offerto la cifra chiesta dalla Lazio: 30 milioni e non si scende sotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mercato Napoli, proposto scambio timido tra Lucca e Castellanos Leggi anche: Mercato – Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus Leggi anche: Mercato, asse Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Federico Gatti è l’obiettivo di mercato del Milan, proposto uno scambio alla Juventus; Si sblocca il mercato della Lazio: arriva l'ok della Commissione. Ora rischia il Napoli; Napoli, proposto Mastantuono del Real Madrid: Lang già ai saluti?; Milan in chiusura per Fullkrug, idee Süle e Disasi per la difesa. Thiago Silva vicino al Porto. SPORTITALIA - Pedullà: "Proposto scambio Lucca-Castellanos dal Napoli, la situazione" - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha reso note le ultime sul mercato di gennaio: "Castellanos è sul mercato, ma il Flamengo non ha offerto la cifra chiesta dalla Lazio: 30 milioni e non si ... napolimagazine.com

Calciomercato Napoli, possibile scambio con il Genoa: quel giocatore interessa molto a Conte per gennaio. Le ultimissime - Calciomercato Napoli, i partenopei sarebbero disposti a ragionare su uno scambio Norton Cuffy Mazzocchi. calcionews24.com

SKY - Castellanos-Napoli, idea scambio con Lucca alla Lazio. L'Udinese fa muro - Napoli e Lazio avrebbero parlato di un possibile scambio di attaccanti, un prestito di Lorenzo Lucca e di Valentin Castellanos. msn.com

Mercato Napoli, regole strette e scenari aperti Il regolamento parla chiaro: a ogni acquisto dovrà corrispondere una cessione, perché l’indicatore del costo del lavoro allargato sui ricavi è sotto la soglia dello 0,8. Lo scrive Il Mattino, analizzando le strategie del - facebook.com facebook

#Napoli, #Manna: "Scudetto e Supercoppa, 2025 importante. Il blocco del mercato Grandissimo paradosso" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.