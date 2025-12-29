Mercato Napoli proposto scambio timido tra Lucca e Castellanos

Il mercato del Napoli si presenta senza grandi movimenti, con nessun giocatore in vendita e nessun ruolo assicurato. Il direttore sportivo Manna ha sottolineato che, sebbene siano state fatte proposte, nessuno è intoccabile. Prima della sfida contro la Cremonese, si prospetta un periodo di attenta valutazione per eventuali scambi o interventi mirati, mantenendo un approccio prudente e orientato alla crescita della rosa.

Nessuno è in vendita, ma nessuno ha il posto garantito, in sintesi sono queste le parole del ds del Napoli Manna sul mercato, prima della sfida contro la Cremonese.  Il nome caldo per il mercato di gennaio è quello di Lucca, nei giorni scorsi si sono rincorse voci sull’interesse della Lazio e poi notizie sui club che all’estero che stanno cercando l’attaccante del Napoli, sia in Premier League, sia in Spagna. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia svela di una proposta di scambio per Lucca: «Castellanos è sul mercato, ma il Flamengo non ha offerto la cifra chiesta dalla Lazio: 30 milioni e non si scende sotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

