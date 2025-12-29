Sul mercato Milan si registra un interesse dal Fenerbahçe nei confronti di Nkunku. Il club turco ha avviato contatti con il giocatore, presentando una prima proposta. Nonostante le recenti prestazioni positive con i rossoneri, il futuro dell’attaccante tedesco potrebbe essere influenzato da questa possibile opportunità. La situazione resta da monitorare nei prossimi giorni.

Mercato Milan, bomba dalla Turchia: contatto Nkunku?Tedesco e prima offerta del Fenerbahce. Tutti i dettagli Nonostante la doppietta liberatoria nel 3-0 contro l’Hellas Verona, il futuro di Christopher Nkunku al Milan torna improvvisamente in discussione. Secondo il portale turco Fotomac, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto telefonico diretto tra l’attaccante francese e Domenico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Milan, spunta il Fenerbahce: contatto con il rossonero Nkunku! Ecco la proposta iniziale

Leggi anche: Ecco Milan-Fiorentina: Nkunku in dubbio? Intanto parla Terim, mentre sul mercato spunta…

Leggi anche: Mercato Milan, scoppia il caso Nkunku: il ds rossonero Tare incontra Zahavi sul futuro… Separazione in vista?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Non solo Fullkrug, al Milan serve un difensore a gennaio: tutti i nomi per Allegri, spunta anche l'idea Gatti; Mercato Milan, clamorosa indiscrezione su Nkunku: si apre un duello infuocato tra due club e sul tavolo spunta una maxi offerta; Mercato Milan: il muro del Fenerbahce su Skriniar gela i rossoneri. Slovacco incedibile? Gli aggiornamenti; Calciomercato Inter, non solo Juventus: su Frattesi spunta una nuova pista.

Tedesco chiama Nkunku al Fenerbahce: "Lavoriamo di nuovo insieme". Offerta al Milan: prestito con obbligo a 35 milioni - Secondo quanto riportato da Fotomac, testata sportiva turca, il Fenerbahce sarebbe molto interessato a Christopher Nkunku, tanto che Domenico Tedesco, allenatore dei gialloblu di Istanbul ed ... milannews.it