Fabrizio Romano ha commentato la situazione di Christopher Nkunku al Milan, sottolineando che il suo eventuale addio dopo sei mesi rappresenta ancora un tema da seguire attentamente nelle prossime settimane. La vicenda, al centro delle discussioni di mercato, richiede un monitoraggio costante per comprendere eventuali sviluppi futuri.

Christopher Nkunku potrebbe lasciare il Milan dopo soli sei mesi? A parlare della sua situazione è stato Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Mercato Milan, Romano su Nkunku: "Resta un tema da monitorare per le prossime settimane"

