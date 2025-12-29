Mercato Inter non solo Juventus e Fenerbahce | un’altra squadra non è ancora uscita allo scoperto su Frattesi! La rivelazione

Sul fronte del mercato dell’Inter, si registra un interesse che va oltre le già note Juventus e Fenerbahçe. Un’altra squadra, finora restia a rivelare le proprie intenzioni, si sta facendo avanti per il centrocampista Frattesi. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi ancora da definire. Ecco cosa c’è da sapere sulle ultime indiscrezioni riguardanti il futuro del giocatore e le possibili strategie delle società coinvolte.

Inter News 24 a sorpresa. Colpo di scena nella telenovela legata al futuro di Davide Frattesi. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, la corsa al centrocampista dell’ Inter si è arricchita di una nuova pretendente a sorpresa. Oltre al noto interesse della Juventus e ai sondaggi del Fenerbahce, ci sarebbe infatti un terzo club – il cui nome resta ancora segreto – disposto a soddisfare immediatamente le richieste economiche dei nerazzurri con un pagamento cash. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, non solo Juventus e Fenerbahce: un’altra squadra non è ancora uscita allo scoperto su Frattesi! La rivelazione Leggi anche: Mercato Inter, parla Bucchioni: «Fenerbahce su Frattesi. La grande tentazione nerazzurra è…» Leggi anche: Mercato Inter, non solo Frattesi: c’è un altro nome in uscita a gennaio! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter, Frattesi in uscita: il Fenerbahçe ci prova, pronti 40 milioni; Inter, su Frattesi il Fenerbahce ma vuole la Juve. Scambio? Un altro pallino oltre a Thuram; Dal no al Fenerbahce alla suggestione Cambiaso: l'Inter riflette su Frattesi; SM - Inter, il Fenerbahce su Frattesi: sì al prestito con obbligo di riscatto. SM - Inter, il Fenerbahce su Frattesi: sì al prestito con obbligo di riscatto - Sassuolo è scontento dello scarsissimo minutaggio che sta ottenendo nella sua avventura in nerazzurro e ... calciomercato.com

Frattesi, futuro in bilico all’Inter: il Fenerbahçe spinge ma il centrocampista preferisce l’Italia - Con l’avvicinarsi della finestra di mercato, torna d’attualità in casa Inter il tema legato al futuro di Davide Frattesi. tuttojuve.com

Ecco i piani mercato per lo scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton Cuffy - Inter, Milan e Napoli devono recuperare una partita, ha ragione Spalletti, sono loro le favorite, ma la. tuttomercatoweb.com

È online una nuova puntata di Inter Zone! La vittoria sull'Atalanta, le discussioni in corso e tanto mercato: dal centrocampista all'esterno passando per l'occasione JOAO CANCELO Con Lorenzo Polimanti e Raffaele Amato VIDEO QUI: x.com

Marotta nel pre Atalanta-Inter: “Le parole di Conte Non voglio entrare in polemica con lui, Conte è un bravo comunicatore e sa spostare l’attenzione. Il favorito è nettamente il Napoli, è campione in carica, ha messo sul mercato soldi importanti ed è l'unica squ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.