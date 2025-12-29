Mercato Inter colpo in prospettiva | arriva Novak Ilic a titolo definitivo! Ecco chi è

Il mercato dell’Inter si arricchisce di un nuovo giovane talento: Novak Ilic, difensore classe 2011, si trasferisce a titolo definitivo. Si tratta di un investimento in prospettiva, volto a rafforzare il settore giovanile e il futuro della squadra. Di seguito, una breve presentazione del profilo e delle caratteristiche di questo promettente calciatore.

Inter News 24 il giovanissimo difensore classe 2011. L’occhio degli osservatori dell’ Inter è sempre vigile sui talenti del futuro e l’ultimo colpo messo a segno dal settore giovanile nerazzurro conferma questa strategia lungimirante. Il club di Viale della Liberazione ha ufficializzato l’ingaggio di Novak Ilic, promettente difensore classe 2011 proveniente dall’ Uesse Sarnico 1908, storico Centro di Formazione legato a doppio filo ai colori della Beneamata. L’operazione testimonia l’attenzione capillare dello scouting interista verso le realtà territoriali d’eccellenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

