I mercatini di Natale in piazza Bra a Verona si sono conclusi il 28 dicembre, registrando un'affluenza record. Con oltre un milione di visitatori, questa edizione ha confermato l'interesse crescente per gli eventi natalizi nella città, offrendo un’occasione di incontro e tradizione per residenti e visitatori. Un successo che sottolinea l'importanza di questa manifestazione nel calendario delle iniziative festive di Verona.

Si sono conclusi domenica 28 dicembre i mercatini di Natale in piazza Bra a Verona, che hanno fatto registrare un’affluenza molto elevata, superando secondo le prime stime il milione di visitatori. L’ultima giornata ha richiamato numerose persone tra le circa sessanta bancarelle allestite per la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Mercatini di Natale, edizione da record in piazza Bra con oltre un milione di visitatori

