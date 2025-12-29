Meno gadget e più palestre

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto in cui spesso si privilegiano gadget e strumenti commerciali, è importante ricordare l'importanza di spazi dedicati alla salute e al benessere. Le magistrature, rappresentanti della giustizia, meritano ambienti che promuovano il rispetto e la cura del loro equilibrio psicofisico. Piuttosto che investire in oggetti promozionali, è fondamentale sostenere iniziative che favoriscano il benessere attraverso strutture adeguate, come le palestre.

"No alla commercializzazione del Gioco. Invece dei gadget colorati, le magistrature hanno bisogno di palestre". Lo dicono il consigliere del Pd, Marco Biondi e Luca Trotta (foto) dopo che è stato approvato l’ordine del giorno del gruppo consiliare di maggioranza "Pisa al centro" in merito alla proposta di avviare una produzione di merchandising relativa al Gioco del Ponte, tra cui fazzolettifoulard. Entrambi fanno parte del Consiglio degli anziani del Gioco. Biondi dice: "Se il Gioco del Ponte è visto come una rievocazione storica, può essere patrocinata e organizzata dal Comune, eventualmente attraverso una sua partecipata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

meno gadget e pi249 palestre

© Lanazione.it - "Meno gadget e più palestre"

Leggi anche: Sinner versione Labubu: è questo il gadget più cool del momento

Leggi anche: Vasco tra i bimbi del Rizzoli. Sorrisi, emozioni e gadget: "Un dono per i più piccoli"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Forza contro clamore: più tendenze, più opinioni, parte 2 | Tra 2 scaffali | Episodio 85

Video Forza contro clamore: più tendenze, più opinioni, parte 2 | Tra 2 scaffali | Episodio 85

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.