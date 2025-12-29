Meldola piange il 73enne Manfredi Il sindaco | Un tragico incidente
Meldola piange la perdita di Giuseppe Manfredi, 73 anni, morto in un incidente mentre si trovava sul tetto del suo capannone. Residente in via Leonardo da Vinci, l'uomo aveva deciso di intervenire sulla copertura in eternit quando si è verificato il tragico evento. Il sindaco ha espresso cordoglio per la scomparsa di un cittadino noto e rispettato nella comunità.
È morto sabato a Meldola Giuseppe Manfredi, 73 anni, pensionato. Residente in via Leonardo da Vinci 6 (una strada che si innesta sulla trafficata via Roma), l’uomo era salito sul tetto in eternit del suo capannone per ripararlo. Un gesto fatale perché, appena ha toccato la copertura, questa si è frantumata, facendolo precipitare al suolo. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo, avendo anche sbattuto violentemente contro un attrezzo. La moglie Maria Anita, dopo un’ora circa, è andato a cercarlo, ma la tragedia si era già consumata. Per Manfredi non c’era più nulla da fare, nonostante l’arrivo tempestivo del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Pioppo piange Valeria e Angelica: tragico incidente sulla statale Palermo-Sciacca
Leggi anche: Scomparsa del Consigliere metropolitano e Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, il dolore del Sindaco Manfredi e del Vicesindaco Cirillo
Meldola piange il 73enne Manfredi. Il sindaco: Un tragico incidente.
Meldola piange il 73enne Manfredi. Il sindaco: "Un tragico incidente" - Il pensionato stava effettuando dei lavori nel suo capannone quando il tetto ha ceduto ed è precipitato. msn.com
Meldola tragica caduta da tetto: muore 73enne - La tragedia si è consumata ieri intorno alle 13, in via Leonardo Da Vinci al civico 6, a ... corriereromagna.it
Meldola, precipita dal tetto e muore 73enne - Tragedia ieri, 27 dicembre, intorno alle 13 in via Leonardo Da Vinci, dove un uomo di 73 anni, Giuseppe Manfredi, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone adiacente alla prop ... altarimini.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.