Meldola piange il 73enne Manfredi Il sindaco | Un tragico incidente

Meldola piange la perdita di Giuseppe Manfredi, 73 anni, morto in un incidente mentre si trovava sul tetto del suo capannone. Residente in via Leonardo da Vinci, l'uomo aveva deciso di intervenire sulla copertura in eternit quando si è verificato il tragico evento. Il sindaco ha espresso cordoglio per la scomparsa di un cittadino noto e rispettato nella comunità.

È morto sabato a Meldola Giuseppe Manfredi, 73 anni, pensionato. Residente in via Leonardo da Vinci 6 (una strada che si innesta sulla trafficata via Roma), l’uomo era salito sul tetto in eternit del suo capannone per ripararlo. Un gesto fatale perché, appena ha toccato la copertura, questa si è frantumata, facendolo precipitare al suolo. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo, avendo anche sbattuto violentemente contro un attrezzo. La moglie Maria Anita, dopo un’ora circa, è andato a cercarlo, ma la tragedia si era già consumata. Per Manfredi non c’era più nulla da fare, nonostante l’arrivo tempestivo del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

