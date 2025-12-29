Melanie Watson morta l’attrice della sitcom ‘Il mio amico Arnold’ | aveva 57 anni

Melanie Watson, attrice nota per il suo ruolo nella sitcom ‘Il mio amico Arnold’, è venuta a mancare all’età di 57 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello spettacolo e lascia un ricordo duraturo tra i fan e i colleghi. Ulteriori dettagli sulla sua vita e carriera saranno disponibili con il progredire delle informazioni.

Melanie Watson, nota per il suo ruolo nella sitcom di successo ‘Il mio amico Arnold’, è morta all’età di 57 anni. Lo rivela TMZ, sito di gossip statunitense, che ha contattato il fratello dell’attrice, Robert. La donna è scomparsa venerdì 26 dicembre a Colorado Springs dopo essere stata ricoverata in ospedale a causa di un’emorragia. Melanie era affetta da osteogenesi imperfetta, una malattia che rende le ossa particolarmente fragili. Melanie Watson in ‘Il mio amico Arnold’. Watson ha interpretato il ruolo di Kathy Gordon nella sitcom statunitense ‘Il mio amico Arnold (Diff’rent Strokes)’, andata in onda dal 1978 al 1986 e trasmessa in Italia su Canale 5 e Italia 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Melanie Watson, morta l’attrice della sitcom ‘Il mio amico Arnold’: aveva 57 anni Leggi anche: È morta Melanie Watson, l’attrice de Il mio amico Arnold aveva 57 anni Leggi anche: Melanie Watson è morta a 57 anni, recitò in Il mio amico Arnold Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Addio a Melanie Watson, cos’è l’osteogenesi imperfetta con cui è nata l’attrice de «Il Mio amico Arnold» - È morta a 57 anni Melanie Watson Bernhardt, attrice de «Il mio amico Arnold». msn.com

Come è morta Melanie Watson e che malattia aveva? Addio all’attrice di “Il mio amico Arnold” - Scopri qual è stata la causa della morte di Melanie Watson e che malattia aveva fin da bambina. tag24.it

Melanie Watson, la bambina di Arnold con le ossa di vetro è morta a 57 anni. Cos’è successo e com’è morta la famosa attrice? - Per chi è cresciuto con Il mio amico Arnold, quella bambina in sedia a rotelle che faceva amicizia con Arnold era qualcosa di nuovo. alphabetcity.it

Melanie Watson è morta a 57 anni - L'attrice di Diff'rent Strokes è scomparsa

Melanie Watson (1968 - 2025). Nata a Dana Point, California, USA, è stata una bambina prodigio, nota soprattutto per i suoi ruoli da guest star nel ruolo di Kathy, l'amica di Arnold in "Il mio amico Arnold", che usa una sedia a rotelle. È nata con l'osteogenesi i - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.