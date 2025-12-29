Melanie Watson è morta a 57 anni recitò in Il mio amico Arnold

Melanie Watson, nota per il suo ruolo in Il mio amico Arnold, è deceduta all’età di 57 anni. La sua scomparsa è avvenuta a causa di una malattia delle ossa, l’osteogenesi imperfetta. Watson è ricordata per la sua presenza sul grande schermo e per il contributo al mondo dello spettacolo. L’articolo fornisce dettagli sulla sua vita e sulla malattia che ne ha abbreviato l’esistenza.

Melanie Watson (1968 - 2025). Nata a Dana Point, California, USA, è stata una bambina prodigio, nota soprattutto per i suoi ruoli da guest star nel ruolo di Kathy, l'amica di Arnold in "Il mio amico Arnold", che usa una sedia a rotelle. È nata con l'osteogenesi i - facebook.com facebook

