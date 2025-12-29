Meghan Markle e Harry alle prese con lo staff | si licenzia l'undicesima addetta stampa in cinque anni

29 dic 2025

Negli ultimi cinque anni, i Duchi di Sussex hanno visto partire undici addette stampa, con l’ultima che si è dimessa dopo soli dieci mesi. Questa alta rotazione del personale mette in luce le sfide interne legate alla gestione dello staff e alle dinamiche professionali all’interno del contesto reale. Un fenomeno che suscita attenzione e riflessioni sul funzionamento e la stabilità dello staff che supporta Meghan Markle e Harry.

L'ennesima addetta stampa dei Duchi di Sussex si è licenziata dopo solo dieci mesi di lavoro. Sarebbe l'undicesima in cinque anni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

