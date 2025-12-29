Meghan Markle e Harry alle prese con lo staff | si licenzia l'undicesima addetta stampa in cinque anni

Negli ultimi cinque anni, i Duchi di Sussex hanno visto partire undici addette stampa, con l’ultima che si è dimessa dopo soli dieci mesi. Questa alta rotazione del personale mette in luce le sfide interne legate alla gestione dello staff e alle dinamiche professionali all’interno del contesto reale. Un fenomeno che suscita attenzione e riflessioni sul funzionamento e la stabilità dello staff che supporta Meghan Markle e Harry.

Meghan Markle e Harry alle preso con lo staff: si licenzia l’undicesima addetta stampa - Meghan Markle e il principe Harry continuano ad avere problemi con il loro staff, arriva la notizia che l'ennesima addetta stampa si è licenziata. fanpage.it

Meghan Markle e Harry derisi in tv: scene che non avrebbero mai voluto vedere - Ci risiamo, dopo mesi di distanza dalla loro poco edificante comparsa in South Park dove sono stati largamente presi in giro, Harry e Meghan Markle sono nuovamente al centro di battute pungenti in I ... dilei.it

Il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan Markle, hanno condiviso sul loro profilo Instagram uno scatto intimo per dare il via al periodo delle festività. Una fotografia che li ritrae insieme ai figli Archie e Lilibet, protagonisti di un momento semp - facebook.com facebook

Si dimette l'addetta stampa di Meghan e Harry: è l'undicesima ad andarsene in cinque anni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.