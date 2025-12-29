Meghan e Harry continuano a cambiare consulenti per la comunicazione, arrivando a sostituire l’undicesima addetta stampa in cinque anni. Recentemente, Meredith Maines ha lasciato il suo incarico, segnando un nuovo capitolo nella gestione della loro immagine pubblica. Questa frequente rotazione solleva domande sulla stabilità del loro rapporto con i media e sulle strategie adottate per comunicare con il pubblico.

Undici addetti stampa in 5 anni: Meghan e Harry non si danno pace, è arrivato l'addio anche di Meredith Maines. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meghan e Harry cambiano di nuovo addetta stampa: è l’undicesima

