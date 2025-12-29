Mediaset risponde all’autosospensione di Signorini | Agiremo con determinazione

Mediaset ha diffuso un comunicato ufficiale in risposta all’autosospensione di Alfonso Signorini, evidenziando l’intenzione di agire con determinazione. La nota sottolinea l’importanza di affrontare la situazione con serietà e rispetto, mantenendo l’impegno verso il pubblico e i valori aziendali. La posizione dell’azienda si inserisce nel contesto delle recenti vicende legate al conduttore, confermando la volontà di gestire la situazione con responsabilità.

Mediaset interviene ufficialmente sul caso Alfonso Signorini con un comunicato diffuso a ridosso dell’annuncio dell’ autosospensione del conduttore. Una presa di posizione che, nei tempi e nei contenuti, si configura come una replica diretta alla decisione comunicata dai legali del giornalista dopo settimane di caos mediatico legato alle rivelazioni di Fabrizio Corona nel format Falsissimo. Nel testo diffuso da Cologno Monzese, l’azienda chiarisce subito la propria linea: “tutela del gruppo” e “applicazione rigorosa del Codice Etico”. Mediaset sottolinea che agirà “con determinazione in tutte le sedi” sulla base esclusiva di “elementi oggettivi e fatti verificati” per contrastare contenuti e ricostruzioni ritenuti diffamatori o calunniosi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Mediaset risponde all’autosospensione di Signorini: “Agiremo con determinazione” Leggi anche: Alfonso Signorini sospende tutti gli impegni con Mediaset dopo le accuse di Corona Leggi anche: Alfonso Signorini sospende gli impegni con Mediaset. "Campagna calunniosa e diffamatoria" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ilary Blasi torna al Grande Fratello, Alfonso Signorini a Pomeriggio 5: le grandi manovre di Mediaset - Arrivano nuove clamorose indiscrezioni sulle strategie di Mediaset, pronto a cambiare molti conduttori dei suoi programmi di punta su Canale 5. comingsoon.it Mediaset cambia tutto: torna in pista Simona Ventura, Signorini nel pomeriggio di Canale 5 - Simona Ventura potrebbe ottenere il Grande Fratello, mentre Alfonso Signorini condurrà Pomeriggio 5 al posto di ... comingsoon.it Mediaset pronto a cambiare i conduttori? Il progetto di Pier Silvio Berlusconi: Amadeus contro De Martino, Signorini al posto di Myrta Merlino e Ilary Blasi al Gf. Tutte le ipotesi - Il numero uno di Mediaset ora vuole Amadeus su Canale 5 per sfidare Stefano De Martino. leggo.it Tifosi arabi chiedono autografo e selfie a #Barella chiamandolo “Bari”, lui risponde simpaticamente “Preghi, preghi” Fonte: Sport Mediaset - facebook.com facebook Ravaglia sbaglia ancora, Muharemovic risponde a Fabbian e rallenta il Bologna #serieaunipol #bolognasassuolo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.