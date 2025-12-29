MEDIASET ACCOGLIE LA DECISIONE DI SIGNORINI | LA NOTA UFFICIALE DEI VERTICI

Mediaset ha comunicato ufficialmente la propria posizione in merito alla decisione di Signorini, confermando l’impegno a tutelare la propria reputazione e i propri interessi. La società agirà in tutte le sedi, basandosi esclusivamente su elementi oggettivi e fatti verificati, per contrastare la diffusione di contenuti diffamatori o calunniosi, garantendo rispetto per le persone e la verità.

Mediaset agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi. In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l'integrità delle proprio attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico. Allo stesso tempo, Mediaset ribadisce che chi opera per l'azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità, e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni.

