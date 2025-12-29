Mbokazi Chicago Fire il ct del Sudafrica Hugo Broos boccia il trasferimento del difensore 20enne | Non è il posto giusto per crescere

Il ct del Sudafrica, Hugo Broos, ha espresso disapprovazione per il trasferimento del giovane difensore Mbekezeli Mbokazi ai Chicago Fire. Broos ritiene che questa mossa non rappresenti il contesto più adeguato per la crescita del 20enne, sottolineando l'importanza di un ambiente più favorevole al suo sviluppo professionale e tecnico. La decisione ha suscitato discussioni sul futuro del talento sudafricano in Europa.

Mbokazi Sudafrica, il ct del Sudafrica Hugo Broos boccia il trasferimento del difensore 20enne: tra paragone con Kompany e il futuro in Europa Il ct del Sudafrica, Hugo Broos, non nasconde la sua contrarietà per il trasferimento di Mbekezeli Mbokazi ai Chicago Fire. Nonostante la sconfitta per 1-0 contro l'Egitto nella seconda partita del girone .

Chicago Fire Boss: ‘We Expect Mbokazi To…’ - Chicago Fire head coach Gregg Berhalter shared strong words of encouragement for Mbekezeli Mbokazi following his transfer from Orlando Pirates. soccerladuma.co.za

Has Mbelezeli Mbokazi finalised his transfer to Chicago Fire? Orlando Pirates issue update on Bafana Bafana international after Chippa United win - The Buccaneers were in action for the first time since news tipping Mbokazi to join Chicago Fire broke over the weekend. goal.com

