Sabato notte a Jesi si è verificata una violenta rissa tra circa venti persone, armate di mazze e catene. L'incidente ha generato preoccupazione tra i cittadini, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per contenere la situazione e garantire la sicurezza pubblica. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi mirati per prevenire episodi di violenza in aree urbane.

Sabato notte a Jesi si è verificata una maxi rissa che ha coinvolto una ventina di persone armate di mazze e catene. I residenti, svegliati da urla violente, hanno allertato il 112 e alcuni sono scesi in strada, venendo insultati e minacciati dai protagonisti della rissa, presumibilmente ubriachi o sotto l’effetto di droghe. All’arrivo delle forze dell’ordine, intorno alle 00.40, i gruppi si erano già dispersi. Poco prima si era già segnalata un’altra rissa per una lite d’amore. I residenti denunciano continue scene di guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mazze e catene, maxi rissa: Jesi si ribella

