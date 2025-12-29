Maxirissa tra immigrati in un’autogrill a Perugia | undici arrestati e diversi feriti Un uomo investito nella colluttazione

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, un’altercazione tra immigrati presso un autogrill ha portato all’arresto di 11 persone, di età tra i 19 e i 31 anni, originarie di Albania, Macedonia e Romania. Durante la colluttazione, un uomo è stato investito e diversi individui sono rimasti feriti. I responsabili sono stati fermati dai carabinieri e dalla polizia, che hanno inoltre denunciato un minorenne coinvolto.

I carabinieri e gli agenti della questura di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato 11 persone, di età compresa tra i 19 e 31 anni, di origine albanese, macedone e romena, cinque dei quali con precedenti di polizia, anche specifici, residenti tra Montegabbione (in provincia di Terni), Panicale, Piegaro, Passignano sul Trasimeno e Tavernelle in provincia di Perugia, e denunciato a piede libero un 17enne, tutti ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata da lesioni personali. Il risultato è maturato nel corso della nottata dopo un intervento effettuato domenica, intorno alle 18.45, in un’area di servizio della zona di Sant’Andrea delle Fratte, nei pressi dell’ospedale di Perugia, con annesso bar, dove era stata segnalata una violenta rissa con molte persone coinvolte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

maxirissa tra immigrati in un8217autogrill a perugia undici arrestati e diversi feriti un uomo investito nella colluttazione

© Secoloditalia.it - Maxirissa tra immigrati in un’autogrill a Perugia: undici arrestati e diversi feriti. Un uomo investito nella colluttazione

Leggi anche: Frontale tra un'auto e un bus carico di studenti: morto un uomo, feriti diversi giovani

Leggi anche: Maniago, frontale tra un’auto e un bus carico di studenti: morto un uomo, feriti diversi giovani

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.