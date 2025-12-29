Maxi sequestro di luminarie e articoli per la telefonia

Durante le festività natalizie, le Fiamme Gialle del comando di Padova hanno effettuato sequestri di circa 27.000 prodotti elettrici ed elettronici, tra luminarie e articoli per la telefonia, presso grossisti locali. L’intervento mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a contrastare la vendita di prodotti non conformi alle norme vigenti, contribuendo a un periodo festivo più sicuro per tutti.

Obiettivo sicurezza, nel periodo delle festività natalizie le Fiamme Gialle del comando provinciale di Padova hanno sequestrato, nel corso di più interventi ispettivi che hanno riguardato grossisti operanti nel padovano, circa 27mila prodotti elettrici ed elettronici, posti in vendita con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Maxi sequestro di luminarie e articoli per la telefonia Leggi anche: Milano, maxi sequestro di Labubu contraffatti: ritirati oltre 1.000 articoli tra pupazzi e altri articoli Leggi anche: Articoli natalizi, elettronici e altri prodotti non a norma: maxi sequestro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maxi sequestro di luminarie e articoli per la telefonia; Luminarie e giocattoli non a norma: maxi sequestro delle Fiamme Gialle a Potenza; Potenza, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre un milione di prodotti natalizi pericolosi; Maxi sequestro nel Padovano: scovati 27 mila prodotti elettronici irregolari. Maxi sequestro di luminarie e articoli per la telefonia - Obiettivo sicurezza, nel periodo delle festività natalizie le Fiamme Gialle del comando provinciale di Padova hanno sequestrato, nel corso di più interventi ispettivi che hanno riguardato grossisti ... padovaoggi.it

Potenza, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre un milione di prodotti natalizi pericolosi - Maxi sequestro della Finanza a Potenza: oltre un milione di articoli natalizi non sicuri bloccati prima delle feste. trmtv.it

Articoli natalizi irregolari: maxi sequestro della Guardia di Finanza nel grossetano - Negli ultimi giorni, i militari del Comando Provinciale di Grosseto hanno effettuato una serie di verifiche presso a ... corrieredimaremma.it

LUMINARIE E GIOCATTOLI: MAXI SEQUESTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA Giocattoli e luminarie natalizie non conformi ai requisiti di sicurezza: maxi sequestro da un milione e 250 mila euro della guardia di Finanza. https://www.basilicatadigitalchan - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.