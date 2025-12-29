Maxi esercitazioni militari cinesi a Taiwan

La Cina ha avviato numerose esercitazioni militari nei pressi di Taiwan, con l’obiettivo di simulare operazioni di conquista e blocco delle aree strategiche dell’isola. Queste esercitazioni rappresentano un messaggio di pressione verso le autorità taiwanesi, in un contesto di tensione crescente tra le due parti. La situazione richiede attenzione agli sviluppi geopolitici e alle ripercussioni sulla stabilità regionale.

La Cina ha avviato imponenti manovre militari nei pressi di Taiwan, simulando la conquista e il blocco delle aree chiave dell'isola, come monito contro le " forze separatiste ". Pechino ha mobilitato l'esercito, la Marina, l'Aeronautica e la forza missilistica, che effettueranno anche esercitazioni a fuoco vivo. Le operazioni, denominate in codice Justice Mission 2025, si svolgono in un contesto molto particolare, ossa pochi giorni dopo l'annuncio degli Stati Uniti della vendita di uno dei loro più ingenti pacchetti di armi a Taiwan, per un valore di 11 miliardi di dollari. La mossa di Washington ha suscitato grandi proteste del governo cinese, che a sua volta ha sanzionato le aziende di difesa statunitensi.

